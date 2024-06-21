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Мужчина в Самаре в одном нижнем белье ночью пробрался к спящей семье, чтобы обокрасть их

21 июня 2024 09:29
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Мужчина в Самаре в одном нижнем белье ночью пробрался к спящей семье, чтобы обокрасть их

В августе прошлого года в отдел полиции обратилась 41-летняя местная жительница и сообщила, что из ее квартиры, которая располагается на первом этаже, похищены личные вещи. Пропажу мужской одежды и сотового телефона у дочери семья обнаружила утром, когда все проснулись. Каких-либо посторонних шумов жильцы квартиры не слышали, но рассказали, что перед сном оставили окно открытым.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных недалеко от места происшествия, которые зафиксировали мужчину, одетого в джинсы, в руках которого была футболка, схожая по приметам с похищенной. Полицейские отработали пути его отхода и выяснили, что мужчина проживал в одной из гостиниц Железнодорожного района областного центра. Оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника им оказался 23-летний житель   Кировской области, который приехал в Самару с целью заработка. Задержали мужчину по месту регистрации.

В ходе опроса молодой человек признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что 11 августа в ночное время суток после употребления алкоголя он проснулся на улице в нижнем белье и кофте. Проходя мимо одного из домов, он проник внутрь квартиры, где спали жильцы, через открытое окно. Увидев мужские джинсы и футболку, он взял вещи и проследовал в другую комнату, где забрал с собой лежащий на комоде сотовый телефон. В прихожей мужчина взял тапочки и покинул квартиру тем же путем. Отвечая на вопросы следователя, молодой человек пояснил, что сотовый телефон и тапочки он потерял по дороге в гостиницу, остальные вещи он забрал с собой – в Кировскую область.

 Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год четыре месяца в исправительной колонии общего режима.

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