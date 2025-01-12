Мужчина попросил самарчанку обработать ему рану и сбежал с ее телефоном

190

В полицию в Самаре обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее украли сотовый телефон.

В вечернее время, когда она сидела на лавочке во дворе одного из домов, расположенных на улице Мориса Тореза, к ней подошел незнакомец, который попросил помочь ему обработать рану на руке. Женщина сразу же положила свой сотовый телефон рядом и отвлеклась на поиск салфеток в сумке, а мужчина в этот момент схватил смартфон и побежал. Самостоятельные попытки заявительницы вернуть имущество не увенчались успехом, злоумышленник скрылся. Сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

Во время изучения изъятых видеозаписей, на которых зафиксированы действия злоумышленника, оперуполномоченные уголовного розыска узнали в нем ранее неоднократно судимого местного жителя 1988 года рождения, установили места его возможного нахождения, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый сознался в совершении преступления и пояснил полицейским, что похищенный телефон он в тот же день сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 19 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.