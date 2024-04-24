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Мужчина под «честное слово» взял у жительницы Тольятти 1 млн рублей и скрылся

24 апреля 2024 09:24
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Мужчина под «честное слово» взял у жительницы Тольятти 1 млн рублей и скрылся

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления  МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась  местная жительница,  которая сообщила,  что малознакомый мужчина скрылся, взяв у нее в долг свыше 1 млн рублей. 

Со слов заявителя, мужчина, с которым она познакомилась на одной из станций технического обслуживания, под благовидным предлогом попросил денежные средства в долг, обещая отдать с процентами. Доверчивая женщина, согласно устной договоренности, передала ему 1 млн рублей.  Когда «знакомый» прекратил общение, женщина поняла, что её обманули, и обратилась за помощью в полицию.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество». В службы и подразделения полиции направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили и  опросили очевидцев, направили ряд запросов в организации, осмотрели места, где злоумышленник встречался с потерпевшей, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения. Полицейские, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с  приметами предполагаемого злоумышленника.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемого.

Приметы  разыскиваемого мужчины: 45-50 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-40-76, 89277959444, 89879190002 102.

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