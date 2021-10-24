Мужчина ограбил тольяттинку и уехал в Самару

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В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая рассказала, что около подъезда неизвестный молодой человек похитил у нее сумку и подробно описала его приметы.

Женщина пояснила сотрудникам органов внутренних дел, что стояла около лавочки и разговаривала по телефону, а сумку поставила на скамейку. Неожиданно подбежал мужчина, схватил сумку и убежал в соседние дворы. Пострадавшая указала полицейским направление, в котором он скрылся.

Оперуполномоченные просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен предполагаемый злоумышленник. Оперативники узнали в предполагаемом грабителе ранее судимого за кражу жителя одного из соседних домов. При осмотре близлижайшей территории полицейские обнаружили выброшенную сумку потерпевшей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили места возможного нахождения 26-летнего подозреваемого и задержали мужчину на территории города Самары.

Мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что сумку выкинул около соседнего дома, а денежные средства в размере 1200 рублей, которые обнаружил в сумке, потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Похищенная сумка возвращена законной владелице.