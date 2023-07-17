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Мужчина из Жигулевска заплатил за продукты и инструменты чужой картой и получил статью

17 июля 2023 11:23
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Мужчина из Жигулевска заплатил за продукты и инструменты чужой картой и получил статью

Воспользовавшись находкой, 62-летний местный житель совершил покупки в гипермаркетах на 11 000 рублей.

В дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску обратилась местная жительница 1961 года рождения, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее суммы в размере 11 000 рублей.

Полицейские изучили выписку по расчетному счёту пострадавшей и установили, что картой расплачивались в магазинах на территории города.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован подозреваемый в совершении кражи карты. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса 62-летний местный житель пояснил, что нашел карту возле банкомата и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать продукты питания в других торговых точках.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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