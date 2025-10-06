Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники стали активно представляться родственниками госдеятелей

6 октября 2025 10:11
141
мошенники стали активно представляться родственниками госдеятелей

Злоумышленники под видом родственников государственных деятелей стали активно предлагать россиянам инвестировать в криптовалюту. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он призвал граждан быть предельно осторожными, если им предлагают инвестировать наличные без сопровождающих бумаг и обещают, что "все схвачено".

"Если вышеуказанные признаки присутствуют, старайтесь избегать подобных контактов, будьте бдительны", – сказал ТАСС Машаров.

По словам Машарова, такие мошенники входят в доверие, создавая имидж профессионалов и рассказывая о своих "связях" в органах власти. Как правило, такие преступники работают группами, создавая ореол таинственности вокруг "лидера" преступной схемы.

Машаров добавил, что пострадавшие от аферистов россияне должны обращаться в правоохранительные органы и Общественную палату, которая готова оказать бесплатную юридическую помощь.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенник "задекларировал" порядка 1 700 000 рублей самарца
06 октября 2025, 09:43
Мошенник "задекларировал" порядка 1 700 000 рублей самарца
Мужчине поступило сообщение в  мессенджере от неизвестного человека, который представился сотрудником "налоговой службы". Криминал
176
Самарец отдал почти 5 млн мошенникам в надежде заработать
05 октября 2025, 11:32
Самарец отдал почти 5 млн мошенникам в надежде заработать
Ему посредством сотовой связи поступило предложение о дополнительном заработке. Криминал
461
В Самаре женщина получила кредит от имени матери, которой уже не было
03 октября 2025, 09:50
В Самаре женщина получила кредит от имени матери, которой уже не было
После одобрения перевела деньги себе и брату на карты, обналичила и потратила по собственному усмотрению. Криминал
493
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
630
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
632
Весь список