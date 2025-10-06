мошенники стали активно представляться родственниками госдеятелей

141

Злоумышленники под видом родственников государственных деятелей стали активно предлагать россиянам инвестировать в криптовалюту. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он призвал граждан быть предельно осторожными, если им предлагают инвестировать наличные без сопровождающих бумаг и обещают, что "все схвачено".

"Если вышеуказанные признаки присутствуют, старайтесь избегать подобных контактов, будьте бдительны", – сказал ТАСС Машаров.

По словам Машарова, такие мошенники входят в доверие, создавая имидж профессионалов и рассказывая о своих "связях" в органах власти. Как правило, такие преступники работают группами, создавая ореол таинственности вокруг "лидера" преступной схемы.

Машаров добавил, что пострадавшие от аферистов россияне должны обращаться в правоохранительные органы и Общественную палату, которая готова оказать бесплатную юридическую помощь.