Мошенники начали похищать деньги через фейковый бот «Почты России».

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Мошенники начали использовать бот в Telegram от лица «Почты России». Они обещают найти посылку, но на самом деле пытаются украсть деньги пользователя, сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Схема работает следующим образом: человеку поступает звонок от имени «Почты России» с информацией о заказном письме или посылке. Под предлогом «уточнения адреса» злоумышленник убеждает жертву воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram.

Как отметили в МВД, бот имитирует активную деятельность, но на самом деле цель у него всего одна — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту. Пользователю предлагается ввести данные для авторизации в предложенную форму. Таким образом они немедленно попадают в руки злоумышленникам.

В МВД призвали перепроверять все входящие сообщения по официальным каналам и придерживаться принципа «нулевого доверия», особенно в том, что касается личных данных и денег, пишет РБК.