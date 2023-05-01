Мошенники чаще звонят с номеров, состоящих из трех или четырех цифр

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Любой звонок с незнакомого номера - повод насторожиться. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, с каких номеров чаще всего звонят мошенники.

По его словам, необходимо насторожиться, если вам звонят со слишком короткого номера (из трех или четырех цифр), скрытого номера или номера с иностранным префиксом. В этих случаях высок риск, что это мошенники, пишет РГ.

"Сбрасывающие" звонок - почти всегда мошенники, приводит агентство "Прайм" слова эксперта. Он посоветовал не перезванивать на незнакомые номера, если вдруг звонок оказался слишком коротким или, когда вы заметили уже пропущенный вызов.

Важно также обратить внимание на определенные комбинации цифр в начале номера. Так, с кода +7800 начинаются бесплатные номера, которые любят использовать различные организации, а также спамеры и рекламщики.

Выяснить, кто вам звонил с неизвестного номера, можно в интернете, рассказал Тимофеев. Есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний - определители номеров и программы по их проверке на мошенничество.

Тимофеев добавил, что мошенники могут сгенерировать любой номер телефона, поэтому, если звонок поступил со знакомого вам номера, но во внеурочное время, стоит отнестись к нему с настороженностью. Разговор лучше начинать со слов "Слушаю" или "Алло" и не вступать в беседы, особенно если у вас срочно требуют деньги или данные банковской карты.

Ранее стало известно, что мошенники оттачивают на жителях Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и отдаленных регионов северо-запада страны очередной способ отъема денег. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, звонящие представляются сотрудниками московской полиции. Заявляют взявшему трубку человеку, что он проходит свидетелем по делу о фальсификации доверенности, по которой некто пытался взять кредит. При этом в беседе они стараются побольше разузнать о человеке, выпытать его персональные данные.