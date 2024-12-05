Мошенник лишил подарков детей в самарском детсаду

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В полицию обратилась директор одного из детских садов города с заявлением о мошенничестве. 50-летняя женщина рассказала, что решила заранее купить новогодние подарки детям и стала искать сладкие угощения в сети Интернет. Наткнувшись на выгодное предложение, она связалась с «продавцом» и договорилась о покупке. Местная жительница перевела на указанный счет мошенником более 70 000 рублей и стала ждать доставки. Спустя время подарки до заказчицы так и не дошли, тогда потерпевшая решила вновь связаться с мужчиной, однако номер был недоступен. Доверчивая женщина поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.