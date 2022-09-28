Мошенник из Сызрани разместил в сети Интернет о салоне, оказывающем интимные услуги

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что 34 – летний житель города Сызрани причастен к совершению мошеннических действий в сети Интернет.

Полицейские в рамках проверки провели технические мероприятия, изъяли и изучили финансовые документы, направили запросы и получили ответы из различных организаций. Проанализировав полученную информацию, оперуполномоченные установили личность пользователя, разместившего объявление в сети Интернет о салоне, оказывающем интимные услуги, после чего задержали ранее не судимого местного жителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что мужчина, получая телефонные звонки с разных регионов России от жаждущих оказания интимных услуг, сообщал клиентам, что необходимо осуществить перечисление предоплаты, а затем и залога. Суммы назывались с нарастающим итогом от 2000 рублей до 37200 рублей. Клиентам он объяснял, что деньги потом будут возвращены, и что это необходимо для безопасности девушек. После того, как потенциальный клиент, совершивший несколько раз денежные переводы, понимал, что его обманули и начинал требовать вернуть денежные средства, мошенник преставал выходить на связь.

Задержанный признал свою вину в противоправном деянии и сообщил, что денежные средства он потратил по собственному усмотрению.

Уголовные дела с обвинительным заключением в отношении 34-летнего сызранца направлены в городской суд.