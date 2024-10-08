Молодую жительницу Отрадного задержали за хранение наркотиков

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Оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по городу Отрадному получили оперативную информацию о том, что местная жительница 1997 года рождения может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу на одной из улиц города Отрадный в октябре текущего года в дневное время суток. В ходе общения девушка заметно нервничала, у неё имелись внешние признаки наркотического опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования задержанная отказалась.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых, девушка добровольно достала из правого кармана штанов, один бумажный сверток, внутри которого, со слов девушки, находилось наркотическое вещество – «соль». Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством – а-Пирролидиновалерофенон (PVP), массой около 0,92 грамма.

В ходе опроса подозреваемая пояснила, что запрещенное вещество нашла и хранила для личного употребления, без цели сбыта.

Также сотрудники полиции выяснили, что ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности по ст. 230 УК РФ, за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по городу Отрадному в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок до 3 трех лет.