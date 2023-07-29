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Молодой сызранец отдал жуликам 100 тыс. рублей

29 июля 2023 12:35
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Молодой сызранец отдал жуликам 100 тыс. рублей

Жителю Сызрани 2005 года рождения поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что на него мошенники пытаются оформить кредит. Слова звонившего молодой человек не принял всерьез, но, когда незнакомец позвонил через несколько часов и предупредил, что мошенники уже оформили несколько кредитов на его имя, решил последовать инструкции якобы сотрудника банка. Учащийся профессионального колледжа перевел на «безопасный» счет 100 тысяч рублей, которые также по указанию "банкира" взял в кредит и только когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что его обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные" счета.

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

Теги: Мошенники

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