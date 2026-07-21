Самарская область показывает сбалансированный спрос на ОСАГО

По данным финансового маркетплейса Сравни, в Самарской области рынок ОСАГО развивается сбалансированно: за первое полугодие 2026 года продажи полисов через платформу выросли на 10,3%. Это ниже общероссийского прироста в 20,2%.

Средняя стоимость полиса в регионе увеличилась на 13,7%, что близко к среднему по стране росту цены в 14,5%.

Средний возраст застрахованных автомобилей и страхователей в регионе не изменился и составляет 12 и 46 лет соответственно.

Также заметный прирост показали продажи мини‑каско, которые оформляются дополнительно к ОСАГО. За год их количество увеличилось на 284%. Такая динамика указывает на то, что всё больше автомобилистов стремятся расширить страховую защиту за пределами обязательного покрытия.

«Российские автовладельцы демонстрируют прагматичный подход, сравнивая стоимости полисов перед покупкой ОСАГО, более того, они все чаще приобретают дополнительные страховые опции. Именно поэтому мы много лет выстраиваем онлайн-оформление по принципам финтеха, чтобы сделать выбор не просто быстрым, но и выгодным для клиента», — комментирует Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса Сравни.