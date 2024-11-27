Я нашел ошибку
Главные новости:
Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию «Золотой Трезини»
Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию «Золотой Трезини»
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов
В Самаре грузовик врезался в забор в частном секторе
В Самаре грузовик врезался в забор в частном секторе
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Самарский минтранс обвинили в дезинформации о ситуации на М-5
Самарский минтранс обвинили в дезинформации о ситуации на М-5
В аэропорту Курумоч появилось расписание автобусов до Самары и Тольятти
В аэропорту Курумоч появилось расписание автобусов до Самары и Тольятти
В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны
В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 105.06
1.27
EUR 110.49
1.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку

27 ноября 2024 12:24
168
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку

В Самаре в полицию обратился местный житель 1999 года рождения, работающий строителем с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что, находясь в отпуске, решил поменять место работы. Просматривая объявления в сети Интернет, он наткнулся на рекламу, в которой предлагали быстрый заработок путем написания отзывов различным отелям. Мужчина списался с «администратором» и узнал, что для работы нужно сделать взнос, который в дальнейшем вернется в двукратном размере. Доверившись мошеннику, потерпевший перешел по присланной ему ссылке и ввел банковские данные в специально отведенное окно. Спустя некоторое время со счета произошло списание в размере 500 000 рублей, которые тот откладывал на ипотечный взнос. Поняв, что его обманули мошенники, мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Девушка из Новокуйбышевска вместо фотосессии отдала деньги мошеннику
26 ноября 2024, 16:34
Девушка из Новокуйбышевска вместо фотосессии отдала деньги мошеннику
В назначенный день съемки злоумышленник не вышел на связь, а контакт его был заблокирован. Криминал
361
58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников
25 ноября 2024, 10:56
58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников
Ему позвонил неизвестный, который представился банковским работником. Криминал
494
Молодой тольяттинец хотел вылечить кошку, но отдал 200 тысяч мошенникам
24 ноября 2024, 11:24
Молодой тольяттинец хотел вылечить кошку, но отдал 200 тысяч мошенникам
Найдя нужные препараты на одном из сайтов, тольяттинец стал оформлять заказ. Криминал
586
В центре внимания
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
26 ноября 2024  22:01
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
480
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
26 ноября 2024  21:35
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
1110
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
26 ноября 2024  19:58
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
372
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
26 ноября 2024  19:23
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
432
Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала
26 ноября 2024  17:10
Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала
429
Весь список