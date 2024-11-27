Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку

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В Самаре в полицию обратился местный житель 1999 года рождения, работающий строителем с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что, находясь в отпуске, решил поменять место работы. Просматривая объявления в сети Интернет, он наткнулся на рекламу, в которой предлагали быстрый заработок путем написания отзывов различным отелям. Мужчина списался с «администратором» и узнал, что для работы нужно сделать взнос, который в дальнейшем вернется в двукратном размере. Доверившись мошеннику, потерпевший перешел по присланной ему ссылке и ввел банковские данные в специально отведенное окно. Спустя некоторое время со счета произошло списание в размере 500 000 рублей, которые тот откладывал на ипотечный взнос. Поняв, что его обманули мошенники, мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.