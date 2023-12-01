Молодой человек в Новокуйбышевске лишился золотой цепочки из-за грабителя

Я нашел ошибку
Главные новости:
«ЗИМ Галерея» выпустила собственный аудиогид «От Фабрики-кухни до Рашпиля»
«ЗИМ Галерея» выпустила собственный аудиогид «От Фабрики-кухни до Рашпиля»
Самарчанку обвиняют в мошенничестве при получении выплат на ребенка
Самарчанку обвиняют в мошенничестве при получении выплат на ребенка
Самарцы рассказали, что влияет на их работоспособность
Самарцы рассказали, что влияет на их работоспособность
«Zа самбо» и за «Динамо»: юные самбисты региона показали высший класс в своей дисциплине
«Zа самбо» и за «Динамо»: юные самбисты региона показали высший класс в своей дисциплине
Убытки «Почты России» оцениваются в 24,5 миллиарда рублей.
Убытки «Почты России» оцениваются в 24,5 миллиарда рублей
В Самаре по суммам предлагаемых зарплат таксисты не стали лидерами
В Самаре по суммам предлагаемых зарплат таксисты не стали лидерами
Житель Шенталинского района исполнил свой родительский долг уже после того, как ребенку исполнилось 18 лет
Житель Шенталинского района исполнил свой родительский долг уже после того, как ребенку исполнилось 18 лет
В банках оценили стоимость поездок на такси после изменения регулирования сферы
В банках оценили стоимость поездок на такси после изменения регулирования сферы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.58
-0.3
EUR 96.88
-0.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодой человек в Новокуйбышевске лишился золотой цепочки из-за грабителя

1 декабря 2023 09:27
19
Молодой человек в Новокуйбышевске лишился золотой цепочки из-за грабителя

В дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску за помощью обратилась местная жительница,  которая сообщила, что несколько минут назад молодой человек сорвал с нее цепочку с кулоном и скрылся в ближайших дворах. Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы описание похищенного, приметы нападавшего и направление, в котором он скрылся, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и ближайшие автопатрули.

Сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую и провели осмотр места происшествия. Заявительница сообщила полицейским, что на пляже познакомилась с молодым человеком, когда стемнело - пригласила его провести совместный досуг в банно-оздоровительном комплексе, для чего с согласия нового знакомого оплатила такси и один из номеров.  После того, как оплаченное время закончилось, они вышли на улицу, чтобы разъехаться по домам. Неожиданно молодой человек сорвал с нее золотую цепочку и убежал, а она обратилась за помощью в полицию. Ущерб, причиненный противоправными действиями «знакомого», девушка оценила в размере 107 тысяч рублей.

Экспертами обнаружены и изъяты с различных поверхностей следы пальцев рук злоумышленника. Оперуполномоченные установили и опросили очевидцев знакомства и отдыха потерпевшей с молодым человеком, проверили места возможного сбыта похищенного и лиц, ранее судимых за имущественные преступления и проживающих неподалеку.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения злоумышленника, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимого, недавно овдовевшего местного жителя. Полицейские обнаружили и изъяли у него золотую цепочку, схожую по описанию с похищенной.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску мужчине, воспитывающему малолетнего ребенка, предъявлено обвинение в совершении  преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж», уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Судья Новокуйбышевского городского суда Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу,  назначено наказание в виде ограничения свободы сроком один год  и шесть месяцев. Кроме того, осужденный будет находиться под надзором должностных лиц органа внутренних дел. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
3
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
476
30 ноября 2023  21:16
Дмитрий Азаров в Москве на ВДНХ  вручил российским паралимпийцам изготовленные в регионе сани для следж-хоккея
658
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ.
30 ноября 2023  19:29
Клятва в любви, обмен кольцами и поздравления с МКС: самарская пара поженилась на выставке «Россия»
357
Инклюзивный бал — это совместное мероприятие, в котором люди с ограничениями по здоровью и их сверстники без инвалидности могли бы вместе танцевать.
30 ноября 2023  18:36
На выставке-форуме «Россия» в Москве  с успехом представили самарский проект «Инклюзивный бал»
458
Весь список