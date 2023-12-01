Молодой человек в Новокуйбышевске лишился золотой цепочки из-за грабителя

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В дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что несколько минут назад молодой человек сорвал с нее цепочку с кулоном и скрылся в ближайших дворах. Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы описание похищенного, приметы нападавшего и направление, в котором он скрылся, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и ближайшие автопатрули.

Сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую и провели осмотр места происшествия. Заявительница сообщила полицейским, что на пляже познакомилась с молодым человеком, когда стемнело - пригласила его провести совместный досуг в банно-оздоровительном комплексе, для чего с согласия нового знакомого оплатила такси и один из номеров. После того, как оплаченное время закончилось, они вышли на улицу, чтобы разъехаться по домам. Неожиданно молодой человек сорвал с нее золотую цепочку и убежал, а она обратилась за помощью в полицию. Ущерб, причиненный противоправными действиями «знакомого», девушка оценила в размере 107 тысяч рублей.

Экспертами обнаружены и изъяты с различных поверхностей следы пальцев рук злоумышленника. Оперуполномоченные установили и опросили очевидцев знакомства и отдыха потерпевшей с молодым человеком, проверили места возможного сбыта похищенного и лиц, ранее судимых за имущественные преступления и проживающих неподалеку.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения злоумышленника, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимого, недавно овдовевшего местного жителя. Полицейские обнаружили и изъяли у него золотую цепочку, схожую по описанию с похищенной.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску мужчине, воспитывающему малолетнего ребенка, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж», уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Судья Новокуйбышевского городского суда Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком один год и шесть месяцев. Кроме того, осужденный будет находиться под надзором должностных лиц органа внутренних дел. Приговор вступил в законную силу.