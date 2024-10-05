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Молодая сызранка вместе с приятелем воровали детские коляски

5 октября 2024 10:54
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Молодая сызранка вместе с приятелем воровали детские коляски

В дежурную часть отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» обратились за помощью две молодые матери, проживающие в многоквартирном доме, которые сообщили,  что из подъезда похищены две детские прогулочные коляски. Заявительницы предоставили полицейским подробное описание, характерные приметы и документы на похищенное имущество. Материальный ущерб составил 12 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была задержана 21-летняя без постоянного источника дохода местная жительница, ранее неоднократно судимая за имущественные преступления, которая признала вину в содеянном и пояснила сотрудникам полиции, что вместе со своим приятелем - местным жителем 1998 г.р. хотела продать детские коляски, но не нашла покупателей и спрятала украденное имущество в дачном массиве. По данным полицейских мужчина также не имеет постоянного источника дохода и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В присутствии понятых злоумышленники добровольно выдали сотрудникам полиции похищенное, которое возвращено законным владелицам.

В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении подозреваемых по признакам преступления предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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