Молодая сызранка хотела заработать и отдала мошенникам 1,5 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.

В Сызрани, женщине 2001г.р., работающей инженером, через сеть Интернет поступило заманчивое предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевшая взяла кредит и перевела аферистам 1 500 000р. после чего неизвестные перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.