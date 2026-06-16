Молодая самарчанка хотела купить смартфон, но встретила мошенника

В Самаре в полицию обратилась местная жительница 2005 г.р., которая сообщила, что в одном из мессенджеров наткнулась на объявление интернет-магазина, в котором проходят финальные скидки. Ознакомившись с ассортиментом, девушка решилась на покупку дорогого смартфона с большой скидкой.

Не заподозрив ничего странного, девушка оплатила покупку и стала ждать доставку нового телефона. Однако в день, когда девушке должен был прийти долгожданный гаджет, доставки так и не было, а сайт оказался заблокирован. Осознав, что магазин оказался мошенническим, обманутая самарчанка незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.