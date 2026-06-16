Я нашел ошибку
Главные новости:
Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны
Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны
Экскурсии по следам императорской семьи Романовых стартуют в Самаре
Экскурсии по следам императорской семьи Романовых стартуют в Самаре
Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары
Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары
15 июня в Алексеевском районе в ДТП пострадали пятеро
15 июня в Алексеевском районе в ДТП пострадали пятеро
17-летний юноша без прав в Сызрани перевернул машину в кювет
17-летний юноша без прав в Сызрани перевернул машину в кювет
Тольятти стал лидером по росту площади покупаемых квартир
Тольятти стал лидером по росту площади покупаемых квартир
Объявлен старт премии «Совесть» 2026 года
Объявлен старт премии «Совесть» 2026 года
В Самарской области приступят к экологической реабилитации пруда Барский на реке Бурочка
В Самарской области приступят к экологической реабилитации пруда Барский на реке Бурочка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодая самарчанка хотела купить смартфон, но встретила мошенника

229
Молодая самарчанка хотела купить смартфон, но встретила мошенника

В Самаре в полицию обратилась местная жительница 2005 г.р., которая сообщила, что в одном из мессенджеров наткнулась на объявление интернет-магазина, в котором проходят финальные скидки. Ознакомившись с ассортиментом, девушка решилась на покупку дорогого смартфона с большой скидкой.

Не заподозрив ничего странного, девушка оплатила покупку и стала ждать доставку нового телефона. Однако в день, когда девушке должен был прийти долгожданный гаджет, доставки так и не было, а сайт оказался заблокирован. Осознав, что магазин оказался мошенническим, обманутая самарчанка незамедлительно обратилась в полицию.  По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 60% российских школьников уже сталкивались с попытками интернет-мошенничества
15 июня 2026, 17:46
Более 60% российских школьников уже сталкивались с попытками интернет-мошенничества
Еще несколько лет назад основными целями мошенников были взрослые пользователи и пенсионеры. Общество
601
18-летняя студентка из Самарской области хотела снять квартиру, но наткнулась на мошенников
15 июня 2026, 09:37
18-летняя студентка из Самарской области хотела снять квартиру, но наткнулась на мошенников
Общение велось через мессенджер с человеком, представившимся обеспеченным собственником, который, как назло, находился «в командировке». Криминал
524
Мошенники начали создавать поддельные сервисы оплаты проживания в общежитиях
13 июня 2026, 13:37
Мошенники начали создавать поддельные сервисы оплаты проживания в общежитиях
Получив деньги, злоумышленники пропадают, оставляя обманутых без жилья. Криминал
1150
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
229
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
253
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
16 июня 2026  09:07
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
325
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
15 июня 2026  17:27
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
1128
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
15 июня 2026  13:09
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
598
Весь список