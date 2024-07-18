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Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»

18 июля 2024 16:16
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Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»

Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги», назвав ее фейком. Заявление ведомства опубликовано в Telegram.

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на "Госуслугах", — фейк», — сообщили в Минцифры. В ведомстве уточнили, что на портале нет возможности купить или продать недвижимость.

Представители министерства добавили, что на «Госуслугах» можно подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника. Это позволит обезопасить имущество, поскольку сделки по доверенности будут невозможны, объяснили в ведомстве.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги». Утверждалось, что для этого им достаточно завладеть электронной цифровой подписью жертвы, пишет Лента.

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