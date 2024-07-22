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Медсестра в Самаре лишилась более 500 тысяч рублей из-за мошенников

22 июля 2024 10:57
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Медсестра в Самаре лишилась более 500 тысяч рублей из-за мошенников

29-летняя жительница Самары решила вернуть купленные онлайн-билеты на концерт стендап- комика. Перейдя по ссылке с копией документов в смс-сообщении с подтверждением успешной покупки, девушка обнаружила, что сервис временно недоступен.

Чуть позже жительница губернии вновь вернулась к вопросу возврата билетов, но перешла на сервис  по ссылке, предложенной в браузере. Выполняя инструкции на сайте, которые привели к  системным ошибкам, она не заметила, как с ее счета пропали денежные средства . Сайт оказался фальшивым. Таким образом медработник  лишилась более 500 тысяч рублей и обратилась  за помощью в полицию.

Теги: Мошенники

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