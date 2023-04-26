Медсестра из Самары перевела мошенникам более 1,7 миллиона рублей

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В дежурную часть У МВД России по г. Самаре с заявлением по факту мошенничества обратилась 67-летняя женщина, работающая медицинской сестрой в одной из больниц города.

По словам потерпевшей, ей поступил телефонный звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что в целях защиты денежных средств, находящихся на банковском счете, их необходимо перевести на «безопасный счет».

Женщина поверила звонившему и перевел на продиктованный счет денежные средства в сумме более 1,7 миллионов рублей.

После совершения финансовых операций «сотрудник» перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют никогда не терять бдительности. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и обратиться в службу банка.