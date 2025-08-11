Я нашел ошибку
Главные новости:
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Медицинский работник в Самаре стала жертвой телефонных аферистов

11 августа 2025 10:15
197
Медицинский работник в Самаре стала жертвой телефонных аферистов

Мошенники завладели более 900 000 руб.

26-летней жительнице Самары, работающей врачом в одном из медицинских учреждений, позвонили неизвестные и пообещали финансовую выгоду. Женщине предлагалось пройти по отправленной в мессенджере ссылке, затем скачать банковское приложение и открыть вклад на выгодной основе.  Мошенники были очень убедительны. Жительница Самары решила испытать удачу и поверив неизвестным, открыла ссылку, которая, как позднее выяснилось, привела ее на сайт мошенников. 

Как только жертва скачала и запустила приложение, поддельный сервис предложил авторизацию путем считывания данных с  банковской карты с последующей передачей их преступникам.  В одночасье женщина лишилась всех своих сбережений – свыше 900 000 рублей. Когда жительница Самары поняла, что не сможет вернуть деньги, обратилась за помощью в полицию.  Поданному факту возбудили уголовное дело.

Теги: Мошенники

