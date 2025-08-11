Медицинский работник в Самаре стала жертвой телефонных аферистов

197

Мошенники завладели более 900 000 руб.

26-летней жительнице Самары, работающей врачом в одном из медицинских учреждений, позвонили неизвестные и пообещали финансовую выгоду. Женщине предлагалось пройти по отправленной в мессенджере ссылке, затем скачать банковское приложение и открыть вклад на выгодной основе. Мошенники были очень убедительны. Жительница Самары решила испытать удачу и поверив неизвестным, открыла ссылку, которая, как позднее выяснилось, привела ее на сайт мошенников.

Как только жертва скачала и запустила приложение, поддельный сервис предложил авторизацию путем считывания данных с банковской карты с последующей передачей их преступникам. В одночасье женщина лишилась всех своих сбережений – свыше 900 000 рублей. Когда жительница Самары поняла, что не сможет вернуть деньги, обратилась за помощью в полицию. Поданному факту возбудили уголовное дело.