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Магистранта самарского госуниверситета уличили в посредничестве во взяточничестве

7 июня 2022 12:44
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Магистранта самарского госуниверситета уличили в посредничестве во взяточничестве

УФСБ России по Самарской области пресечена и задокументирована противоправная деятельность магистранта юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (далее – СНИУ), причастного к посредничеству во взяточничестве.

Установлено, что в декабре 2018 года, в период проведения зимней зачётно-экзаменационной сессии, он оказал посреднические услуги, заключающиеся в передаче денежных средств преподавателю юридического факультета СНИУ, которая, используя свое служебное положение, требовала от студентки юридического факультета СНИУ денежные средства в размере 37 тыс. рублей за ликвидацию имеющихся у последней академических задолженностей по учебным дисциплинам без фактической проверки знаний.

29 декабря 2018 года магистрант задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным при передаче указанной суммы преподавателю.

На основании переданных УФСБ России по Самарской области материалов Ленинским МСО СУ СК России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ.  

Ленинским районным судом г. Самары он признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с  назначением наказания в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно и денежного штрафа в размере 180 тыс. рублей. Данное решение обжаловано стороной защиты в порядке апелляционного производства. 

В результате рассмотрения апелляционной жалобы  Ленинский районный суд г. Самары постановил изменить решение в части увеличения срока лишения свободы. Фигуранту назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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