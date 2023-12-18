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Квартирант в Тольятти со съемной квартиры забрал технику

18 декабря 2023 09:26
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Квартирант в Тольятти со съемной квартиры забрал технику

Женщина обнаружила отсутствие техники лишь через несколько дней после того, как квартирант покинул арендованную жилплощадь.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти с заявлением о краже имущества обратилась местная жительница 1978 года рождения.  Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной на 40 лет Победы, похищены телевизор и роутер. Заявительница оценила причиненный материальный ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Хозяйка квартиры пояснила, что сдавала жилплощадь мужчине. Когда закончился срок аренды, квартирант принял решение съехать. Потерпевшая приехала проверить имущество через несколько дней и обнаружила пропажу техники.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что следы принадлежат ранее судимому за аналогичные преступления местному жителю 1980 года рождения. Молодого человека оперативники задержали по месту жительства и доставили его в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что в связи со сложным материальном положением, он решил похитить бытовую технику из съемной квартиры и сдал ее в ломбард.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

 

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