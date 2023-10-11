Курьер-мошенник из Чапаевска забрал у бабушек 1,5 млн рублей

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Оперуполномоченные уголовного розыска выявили новые эпизоды мошенничеств, совершенных в отношении пожилых жителей Самарской области. В рамках расследования ранее возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, уголовного дела предварительно установлены дополнительные факты противоправной деятельности жителя Чапаевска с ущербом почти на 1,5 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, в августе текущего года в отделы полиции Самарской области обращались пожилые граждане, ставшие жертвами телефонного мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жителям Пестравского, Безенчукского, Хворостянского и Нефтегорского районов звонили неизвестные, которые сообщали, что родственники якобы стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, и за не привлечение их к уголовной ответственности, необходимо передать «правоохранителям» денежные средства. Незнакомцы общались с потерпевшими по телефону, не давая связаться с родственниками, пока к ним на такси не приезжал курьер. Пострадавшие передавали ему свои сбережения. Общий ущерб составил около 1,5 млн рублей.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к потерпевшим приезжал один и тот же человек. Полицейские установили автомобили таксомоторных организаций, на которых передвигался злоумышленник, опросили очевидцев, составили запросы в организации и получили ответы. В результате действий сотрудников служб и подразделений самарских органов внутренних дел, сотрудники полиции по адресу проживания задержали жителя Чапаевска 2004 года рождения, который со своего телефона вызвал такси и пользовался транспортом для поездок с противоправной целью. Допрошенный в качестве подозреваемого, задержанный пояснил, что похищенные у пенсионеров денежные средства он перевел на расчетные счета, указанные анонимным пользователем в социальной сети, оставив себе, по указанию злоумышленника, 5%.

В ходе следствия предварительно установлены ранее неизвестные эпизоды криминальной активности задержанного, который выполнял роль курьера, забирая деньги у пенсионеров.

Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению противоправных деяний, и новые эпизоды незаконной деятельности ранее не судимого безработного задержанного, расследование продолжается.