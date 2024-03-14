Коробки с травой изъяли у сельчанина в Приволжском районе

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В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что местный житель 1958 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. С целью отработки полученных сведений сотрудники уголовного розыска выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр надворных построек и жилища. В сарае, расположенном во дворе, сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли картонные коробки с высушенными частями растений серо-зеленого цвета, внешне похожими на коноплю.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что части растений серо-зеленого цвета являются наркотикосодержащим растением конопля. Масса наркотического средства в высушенном состоянии составила 492 грамма, что является крупным размером.

Ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что посадил на своем участке и стал выращивать наркосодержащие растения для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении задержанного следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.