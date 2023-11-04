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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из-за мошенника слесарь из Сызрани лишился около 1,5 миллионов рублей

4 ноября 2023 12:55
166
Из-за мошенника слесарь из Сызрани лишился около 1,5 миллионов рублей

58-летнему жителю г. Сызрани позвонил неизвестный, предложив дополнительный заработок путем инвестиций. Заинтересовавшись предложением, слесарь одной из организаций оформил на себя несколько потребительских кредитов и еще часть денег занял у родственников.

Получив инструкции от «специалиста», мужчина  перевел на продиктованные счета деньги в сумме более 1 450 000 рублей. После осуществления финансовых операций, «псевдотрейдер» перестал выходить на связь, сызранец понял, что стал жертвой мошенников. О произошедшем он сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело.  Сотрудники полиции напоминают, что обещания высоких заработков — одна из самых распространённых уловок аферистов.

Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют гражданам быть предельно внимательными. Следует помнить, что компании без лицензии, а тем более никак юридически не оформленные инвестиционные сообщества в соцсетях и мессенджерах, в большинстве случаев оказываются мошенническими. Многие из них внесены в список организаций с признаками нелегальной деятельности: отдать им свои деньги значит почти наверняка их потерять.

 

Теги: Мошенники

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