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Из мести сосед по коммуналке в Самаре украл микроволновку и деньги

9 сентября 2023 12:11
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Во имя мести сосед по коммуналке в Самаре украл микроволновку и деньги

В июне текущего года в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре обратилась за помощью местная жительница, которая пояснила, что у нее из квартиры пропала микроволновая печь и денежные средства. Заявитель оценила причиненный материальный ущерб свыше 8 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские подробно опросили заявительницу 1964 года рождения и ее соседей. При осмотре жилья женщины – комнаты в коммунальной квартире на пр. Кирова, установили, что злоумышленник проник в помещение, разбив окно. Микроволновая печь, по словам владелицы, стояла в коробке на полу, а денежные средства в размере 3500 рублей находились в сумке, оставленной возле входной двери. Из квартиры эксперты изъяли осколки стекла и сумку, в которой хранились денежные средства, а также следы пальцев рук, пригодные для идентификации.

Из имеющейся у оперативников информации, в том числе со слов потерпевшей, следовало, что у нее сложилась конфликтная ситуация с одним из жильцов квартиры – молодым человеком. По данным полиции, он работал разнорабочим на одном из заводов и ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские задержали соседа потерпевшей и доставили его в отдел полиции. Молодой человек признал свою вину и пояснил, что в тот день он заметил отсутствие хозяйки жилплощади и решил похитить ее имущество с целью дальнейшей перепродажи. Полицейские установили, что денежные средства он потратил. Похищенную микроволновую печь вместе с упаковочной коробкой сотрудники полиции обнаружили в кустах, недалеко от места происшествия. Данное имущество вернули законной владелице. Денежные средства в размере 3500 рублей молодой человек обязался возместить.

В настоящий момент уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары.

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