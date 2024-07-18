Инженера из Самары мошенники обманули на 3,5 млн рублей

197

В полицию обратился 52-летний житель областной столицы, работающий ведущим инженером, с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что в течении полутора месяцев ему поступали многочисленные телефонные звонки. Неизвестный представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета мужчины.

Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Пострадавший поверил аферисту и перевел на указанный счет более трех с половиной миллионов рублей. После этого звонки прекратились. Самарец, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.