Инженер из Сызрани отдал мошенникам более 3 млн рублей

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В Сызрани, инженеру одного из ООО 1994г.р., через сеть Интернет поступило заманчивое предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет - платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевший взял кредит и перевел аферистам около 3 360 000р. после чего неизвестные перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций