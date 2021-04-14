Интернет-мошенники рассылают сообщения о розыгрыше фальшивых подарочных карт "Магнита"

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Интернет-мошенники придумали новый способ обмана – они рассылают в мессенджеры и соцсети сообщения о розыгрыше фальшивых подарочных карт магазина "Магнит", подтвердили в компании РИА Новости.

Потенциальным жертвам предлагается участвовать в розыгрыше "Подарок на 30-летие компании". Участнику дается три попытки, чтобы выиграть "приз". При этом две всегда оказываются неудачными, а третья обязательно приводит якобы "к выигрышу" подарочной карты на 10 тысяч рублей. Чтобы получить "приз" нужно следовать инструкциям: для начала рассказать пяти группам в Facebook или 20 друзьям в WhatsApp о получении подарка. При этом на рассылку дается чуть больше 8 минут.

Цель мошенничества – сбор персональных данных граждан.