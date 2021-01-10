Грабители в Сызрани отключили у пенсионера свет и унесли деньги

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В июне 2020 года за помощью в полицию обратился житель города Сызрань 1945 года рождения. Пенсионер сообщил полицейским, что неизвестные открыто похитили у него денежные средства в размере 20 000 рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и подробно опросили потерпевшего. Из его опроса следовало, что в момент инцидента он находился дома один и смотрел телевизор. Неожиданно погас свет и в комнату вошли двое мужчин. Один из них навалился на пенсионера и ударил несколько раз по голове. Неизвестные забрали кошелек с денежными средствами, после чего ушли. Каких-либо примет или важных деталей потерпевший не запомнил из-за темноты.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое ранее не судимых жителей города Сызрань 1971 и 1974 годов рождений. По данным следствия, злоумышленники знакомы с потерпевшим и незадолго до совершения преступления находились у него в гостях. Именно тогда обвиняемые и присмотрели кошелек, из которого пенсионер доставал деньги на покупку спиртного.

После завершения застолья мужчины ушли, решив продолжить распитие в другом месте, но денег на покупку спиртного у них не было. Тогда они вернулись к дому своего знакомого.

По данным следствия, один из обвиняемых ранее устанавливал световой щиток в доме потерпевшего. Этим мужчины и решили воспользоваться. Злоумышленники знали, что пенсионер не закрывает входную дверь. Отключив свет, они беспрепятственно проникли в помещение и похитили деньги.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.