Грабитель отобрал у тольяттинца велосипед

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В полицию Тольятти обратился местный житель 2000 года рождения, который сообщил, что находился около многоквартирного дома на улице Шлюзовая, когда неизвестный мужчина ударил его, вырвал из рук велосипед и убежал.

Оперуполномоченные уголовного розыска, узнав на видео ранее судимого за имущественное преступление местного жителя и располагая информацией о местах его возможного нахождения, задержали предполагаемого злоумышленника в Комсомольском районе города.

В ходе опроса задержанный пояснил, что возле одного из домов увидел мужчину с велосипедом, толкнул его, вырвал велосипед и скрылся. Со слов подозреваемого он хотел сдать в ломбард похищенное.

Велосипед полицейские обнаружили в соседнем дворе от места происшествия и вернули законному владельцу.