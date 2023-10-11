Грабитель отобрал у самарской медсестры телефон в больнице

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9 октября текущего года примерно в 14-00 час. в дежурную часть отдела полиции за помощью обратилась 61-летняя медсестра, которая пояснила, что неизвестный мужчина в тамбуре дорожной клинической больницы, расположенной в д.12 по ул. Агибалова областного центра, несколько минут назад вырвал из ее рук сотовый телефон. Сотрудник дежурной части уточнил приметы и направление, в котором скрылся грабитель, ориентировал на розыск и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава территориального органа, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», отделом дознания отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самара возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см.

Был одет: куртка черного цвета, спортивные штаны темного цвета, ботинки темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)373-73-51, 373-73-21, 373-73-22, 373-73-23 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована