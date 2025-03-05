Главврач самарской поликлиники задержан за мошенничество на 95 млн

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Главврача одной из поликлиник в Самаре задержали по подозрению в мошенничестве. Медучреждению был нанесен ущерб на 95 млн рублей.

Кроме главного врача также задержан главный бухгалтер учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в Telegram-канале.

Согласно информации следствия, в период с 2020 по 2024 год руководство поликлиники заключило договор на реализацию медицинских товаров по необоснованно завышенной цене.

"Данный договор не имел экономического смысла", – говорится в сообщении.

Средства были перечислены на счет организации, в связи с чем поликлинике был причинен материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Во время проведенных обысков у задержанных были изъяты два автомобиля на общую сумму более 15 млн рублей, пишет Смотрим.