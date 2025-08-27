Эмоции возобладали: житель Красноярского района напал на приятеля

Я нашел ошибку
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Эмоции возобладали: житель Красноярского района напал на приятеля

27 августа 2025 12:47
146
Эмоции возобладали: житель Красноярского района напал на приятеля

В дежурную часть отдела МВД России по Красноярскому району поступило сообщение от 39-летней местной жительницы о том, что ее сожитель избил гостя. Прибывшие по указанному адресу полицейские помогли врачам госпитализировать пострадавшего, задержали ранее неоднократно судимого за кражи, грабежи, оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти 34-летнего мужчину, осмотрели помещение, опросили заявителя. С места происшествия экспертами изъяты и направлены на исследование одежда и обувь участников драки, нож, бита и марлевые тампоны с веществом бурого цвета, похожего на кровь.

В ходе сбора материала доследственной проверки сотрудники полиции получили сообщение из медицинского учреждения о госпитализации пострадавшего с травмами головы и тела различной степени тяжести.

Сотрудники органов внутренних дел изъяли медицинскую документацию и провели опрос потерпевшего в больнице. Согласно показаниям ранее не судимого 40-летнего местного жителя, во время употребления алкогольных напитков произошел конфликт со знакомым, во время которого приятель нанес ему множественные удары руками и ногами.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что причинил другу телесные повреждения, не совладав с эмоциями во время конфликта.

В настоящее время по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

