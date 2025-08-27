Эмоции возобладали: житель Красноярского района напал на приятеля

146

В дежурную часть отдела МВД России по Красноярскому району поступило сообщение от 39-летней местной жительницы о том, что ее сожитель избил гостя. Прибывшие по указанному адресу полицейские помогли врачам госпитализировать пострадавшего, задержали ранее неоднократно судимого за кражи, грабежи, оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти 34-летнего мужчину, осмотрели помещение, опросили заявителя. С места происшествия экспертами изъяты и направлены на исследование одежда и обувь участников драки, нож, бита и марлевые тампоны с веществом бурого цвета, похожего на кровь.

В ходе сбора материала доследственной проверки сотрудники полиции получили сообщение из медицинского учреждения о госпитализации пострадавшего с травмами головы и тела различной степени тяжести.

Сотрудники органов внутренних дел изъяли медицинскую документацию и провели опрос потерпевшего в больнице. Согласно показаниям ранее не судимого 40-летнего местного жителя, во время употребления алкогольных напитков произошел конфликт со знакомым, во время которого приятель нанес ему множественные удары руками и ногами.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что причинил другу телесные повреждения, не совладав с эмоциями во время конфликта.

В настоящее время по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.