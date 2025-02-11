Двое жителей Самарской области похитили участок нефтетрубопровода

136

В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность

двух жителей Самарской области Дмитриева, 1982 г.р., и Горина, 1986 г.р., осуществивших хищение участка магистрального нефтетрубопровода протяженностью более 2 км, в результате чего

АО «Самаранефтегаз» причинен ущерб в особо крупном размере.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 158 УК РФ.

Решением Кинель-Черкасского районного суда фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления с назначением наказания Дмитриеву И.Д. – в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца в колонии общего режима, Горину В.А. – в виде условного лишения свободы сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.