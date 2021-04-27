Двое жителей Самарской области незаконно легализовали 140 мигрантов

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В сентябре-октябре 2019 года УФСБ России по Самарской области в ходе оперативно-служебной деятельности по выявлению лиц, находящихся на территории РФ в нарушение действующего миграционного законодательства, получена информация о том, что двое жителей региона разработали преступную схему по организации канала легализации иностранных граждан на территории РФ.

Установлено, что сотрудники ООО «Карамэлло» в период с ноября по декабрь 2019 года организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации 140 иностранных граждан. Вышеупомянутые представители ООО «Карамэлло» подыскивали иностранных граждан, желающих легализоваться на территории Российской Федерации на длительный срок.

С мигрантами заключались фиктивные трудовые договора от лица указанной организации на срок до 1 года, что позволяло им встать на миграционный учет. При этом в ходе проведенных ОРМ получены данные о том, что какой-либо хозяйственной деятельности данная коммерческая структура не вела. Совокупный доход ООО «Карамэлло» от противоправной деятельности составил около 1 млн рублей.

Организаторы признаны виновными, приговорены к двум годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 50000 рублей и к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 50000 рублей соответственно.