Двое сызранцев воровали в сетевых магазинах

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Общая сумма причиненного ущерба магазинам составила около 9 тысяч рублей.

В октябре текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что несколько минут назад из торгового зала, расположенного в микрорайоне В-1 мужчина и женщина похитили бытовую химию.

Сотрудники органов внутренних дел, прибыв по указанному адресу, опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Используя скриншот с видеозаписи, составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемых злоумышленников среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила ориентировка на розыск подозреваемых в краже. На маршруте патрулирования возле одного из многоквартирных домов полицейские обратили внимание на мужчину и женщину, схожих по описанию с разыскиваемыми. Патрульные задержали подозрительную пару и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

У ранее неоднократно судимых за незаконный оборот наркотиков жителей Сызрани полицейские в ходе личного досмотра в присутствии понятых изъяли продукты питания и бытовую химию. Мужчина 1990 года рождения и его 32-летняя спутница сознались в совершении противоправного деяния и пояснили, что хищения совершали и в других магазинах микрорайона. Полицейские установили потерпевших и общую сумму похищенного – около 9 тысяч рублей.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности фигурантов.