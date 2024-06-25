Двое сызранцев убили пожилую женщину из-за квартиры

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Как сообщает СУ СК, 18 июня 2024 года в реке Волга было обнаружено тело 73-летней женщины, с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственным отделом по городу Сызрани следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря грамотно и своевременно проведенным оперативным мероприятиям и следственным действиям удалось установить и задержать местных жителей, причастных к совершению преступления: 30-летнего местного жителя и его 44-летнюю сожительницу. По версии следствия, потерпевшая проживала в одной квартире с подозреваемой, которая являлась ее бывшей снохой, а также ее сожителем и дочерью бывшей снохи. Между подозреваемыми и потерпевшей существовал бытовой конфликт из-за квартиры. По предварительным данным, злоумышленники спланировали убийство, чтобы завладеть квартирой. Накануне подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшей несколько ударов по голове, а затем все трое ушли распивать спиртные напитки на берег реки, где подлили женщине в стакан с водкой уксус и дали выпить, после чего толкнули ее в воду, чтобы инсценировать несчастный случай. Женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.