Двое самарцев пытались продать 1,6 кг ртути

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Как сообщает прокуратура Самары, двое обвиняемых с 1 июня 2020 года по 11 сентября 2020 года незаконно приобрели ядовитое вещество — ртуть металлическую, чтобы впоследствии продать ее. Масса ртути составила 1 626 граммов.

При попытке незаконного сбыта во время операции “проверочная закупка” 15 сентября 2020 года они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье “незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, группой лиц по предварительному сговору”.

В настоящее время расследование этого дела завершено, материалы направлены в Кировский районный суд Самары.

Обвиняемые вину в совершении преступления признали в полном объеме, пишет СитиТраффик.