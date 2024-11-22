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Дочь избила 72-летнюю мать в Большеглушицком районе

22 ноября 2024 12:45
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Дочь избила 72-летнюю мать в Большеглушицком районе

В ходе словесной перепалки 39-летняя женщина нанесла потерпевшей несколько ударов.

В октябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Большеглушицкому району поступило сообщение от жительницы села Каралык - женщины 1952 года рождения, которая сообщила, что ее избила дочь.

Прибыв по указанному адресу, участковый уполномоченный полиции оказал женщине первую помощь и передал ее медикам. Полицейский установил, что 39-летняя дочь заявительницы вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения, после чего между родственницами возникла словесная перепалка, в ходе которой подозреваемая нанесла несколько ударов своей матери.

В рамках материала проверки сотрудники полиции опросили соседей заявительницы, изъяли и изучили медицинские документы, назначили судебную экспертизу, провели иные следственные действия. Установлено, что женщина ранее судима, нигде не работает, живет с матерью и злоупотребляет спиртными напитками.  

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Большеглушицкому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Своевременное вмешательство неравнодушных людей способно предотвратить или остановить насилие. Если вы стали очевидцем правонарушения, сообщите о нем в полицию по телефону 102.

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