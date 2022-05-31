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Для объявлений о продаже обуви самарский аферист использовал фотографии из Интернета

31 мая 2022 10:29
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Для объявлений о продаже обуви самарский аферист использовал фотографии из Интернета

В Самаре завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего местного жителя в совершении мошенничества посредством сети Интернет.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце 2021 года мужчина, разместил в группе одной из социальных сетей объявление о продаже кроссовок различных брендов.  В тот же день на предложение откликнулась женщина 1985г.р.. По договоренности с продавцом она перевела на указанный им счёт 6500 рублей - полную стоимость кроссовок. Однако в обозначенные сроки продавец не доставил товар, деньги не вернул и перестал выходить на связь.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили владельца счета. Им оказался житель г. Самара 1940г.р.. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено его местонахождение. В ходе задержания сотрудники полиции установили, что денежным счетом пользовался его внук, ранее не судимый слесарь 1985г.р.. Мужчину задержали сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска городского Управления МВД России по г. Самаре.

Вину в совершении мошеннических действий он признал полностью и рассказал, что полученные путем обмана денежные средства потратил в счет оплаты кредитных долгов. Для объявлений о продаже обуви аферист использовал фотографии, скачанные из Интернета. Причиненный ущерб мужчина пообещал возместить.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение.

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