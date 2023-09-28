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Девушка в Самарской области втайне взяла кредит на сожителя

28 сентября 2023 09:53
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Девушка в Самарской области втайне взяла кредит на сожителя

В отдел полиции по Хворостянскому району обратился представитель кредитной компании и сообщил, что один из клиентов не исполняет обязательства по кредитному договору. Причиненный ущерб заявитель оценил в 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изучили представленные финансовой организацией документы на выданную ссуду, установили личность заемщика – местного жителя 1997 года рождения и опросили мужчину, который пояснил, что делал заявку на кредит, но денежные средства не получил.

Следователем направлен запрос в банк по установлению номера, с которого происходило подтверждение запроса на выдачу кредита, отработан круг общения владельца номера с установлением местонахождения телефона в момент подтверждения на оформление кредита, запрошена выписка о движении денежных средств, в которой отражен перевод полученного кредита на карту злоумышленника. Полицейские установили, что кредитная карта потерпевшего привязана к телефону его 26-летней знакомой. Допрошенная в качестве подозреваемой женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получив сообщение об одобрении кредита на свой телефон, воспользовалась сохраненным в памяти гаджета паролем и перевела денежные средства на свою банковскую карту.

Следственным отделом ОМВД России по Хворостянскому району ранее не судимой женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении местной жительницы направлено в суд для принятия решения по существу. Причиненный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.

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