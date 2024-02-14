Cызранец устроил у себя дома наркопритон

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в систематическом предоставлении своей квартиры для употребления запрещенных веществ.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России Сызранское» в квартире на ул. Интернациональной задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.

Сотрудники полиции установили, что с 23 января по 25 января текущего года мужчина неоднократно предоставлял жилую площадь наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ. В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили стеклянный пузырек, одноразовые шприцы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что разрешал знакомым собираться у него дома для потребления наркотиков, а взамен просил приобрести продукты питания. По данным сотрудников полиции, сызранец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и умышленное причинение вреда здоровью.

В настоящее время отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.