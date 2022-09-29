четверти самарцев несколько раз в неделю звонят мошенники

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Жители регионов рассказали, как часто сталкиваются со звонками от подозрительных лиц и приходилось ли им становится жертвой телефонных мошенников. В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Ежедневно 13% жителей Самары сталкиваются с телефонными звонками от мошенников. 24% опрошенных беспокоят несколько раз в неделю, 26% — несколько раз в месяц. 15% горожан телефонные мошенники звонят несколько раз в год, 6% — раз в несколько лет. 9% респондентов утверждают, что ни разу не принимали подозрительных телефонных звонков.



Чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются самарцы с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (17%).



Каждому десятому жителю Самары приходилось становиться жертвой телефонных мошенников, теряя при этом деньги и/или имущество. Несколько раз становились жертвой телефонных мошенников 9% опрошенных. Большинство же умеет распознавать подвох (83%).



Женщины страдают от телефонных мошенников больше мужчин (18% против 12% соответственно). Чаще всего же на удочку аферистов попадаются респонденты старше 45 лет (21%).



По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, с еженедельными звонками мошенников россияне сталкиваются чаще: 26% сейчас и 21% год назад.



Время проведения: 12—27 сентября 2022 года