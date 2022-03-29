Бухгалтер-кассир в Кинеле присвоила деньги из кассы организации

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Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бухгалтера-кассира подразделения ООО.

По версии следствия, в период с января по февраль 2022 года обвиняемая, находясь на своем рабочем месте и обладая в силу занимаемой должности полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися в кассе предприятия, систематически совершала хищения. Общая сумма ущерба, нанесенного предприятию противоправными действиями обвиняемой, составила более 556 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что денежные средства из кассы женщина была различными суммами от 3 до 70 тысяч рублей и распоряжалась ими по своему усмотрению, в том числе в целях погашения задолженности по микрозаймам и кредитам. Недостача в кассе организации была выявлена в ходе внутренней бухгалтерской проверки.

В настоящее время следствием собрана достаточная нормативная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.