Безработная украла из дома в Жигулевске чучело лисы

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В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулёвску обратилась местная жительница 1962 года рождения с сообщением о том, что неизвестное лицо совершило из её дачного домика кражу личного имущества. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму 40 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую, изучили записи с камеры видеонаблюдения, расположенной на дачном домике, установили и распространили среди личного состава приметы злоумышленницы и описание похищенного имущества: поднос круглой формы, два самовара, коптильня, погружной насос, чучело стоящей на задних лапах лисы и головы оленя на подставке.

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение ранее не судимой, безработной местной жительницы 1974 года рождения, задержали женщину на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. От дачи показаний задержанная отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ. Похищенное имущество обнаружено и изъято у нее из квартиры по месту проживания.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.