Автомеханик в Сызрани угнал машину клиента

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В январе текущего года в вечернее время сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское», находясь на маршруте патрулирования, с целью проверки документов, в районе улицы Карельская остановили автомобиль «ВАЗ-2114». Мужчина не смог предоставить по просьбе полицейских документы на автомобиль и водительское удостоверение. В ходе оформления административного материала по ч. 1 ст. 12.07 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) в отношении местного жителя 1998 года рождения, управлявшего данным автомобилем, установлено, что транспортное средство задержанному не принадлежит. Полицейские связались с законным владельцем, который пояснил, что накануне автомобиль оставлял в одном из автосервисов города механику для ремонта, но разрешение пользоваться им не давал. Собственник «ВАЗ-2114» обратился в полицию с просьбой привлечь к установленной законом ответственности автомеханика за неправомерное завладение принадлежащего ему автомобиля. Мужчина, находившийся за рулем, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса 25-летний житель Сызрани в содеянном признался и пояснил, что после проведения ремонтных работ решил покататься на чужом автомобиле, не имея опыта вождения и водительского удостоверения.

По данным полицейских, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, за рулем угнанного автомобиля находился в трезвом состоянии. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.