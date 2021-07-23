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Арбитражная управляющая одной из ассоциаций Тольятти перевела мошеннику 90 тысяч рублей

23 июля 2021 09:19
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Арбитражная управляющая одной из ассоциаций Тольятти перевела мошеннику 90 тысяч рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка

Так, неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, по телефону сообщил 44-летней жительнице Тольятти, что с ее банковским счетом производятся подозрительные операции и, чтобы спасти деньги, необходимо их перевести на безопасный банковский счет. Поверив обману, арбитражная управляющая одной из ассоциаций перевела мошеннику 90 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: интернет-мошенники мошенник

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