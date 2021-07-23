Арбитражная управляющая одной из ассоциаций Тольятти перевела мошеннику 90 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка



Так, неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, по телефону сообщил 44-летней жительнице Тольятти, что с ее банковским счетом производятся подозрительные операции и, чтобы спасти деньги, необходимо их перевести на безопасный банковский счет. Поверив обману, арбитражная управляющая одной из ассоциаций перевела мошеннику 90 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.